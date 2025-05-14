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Hakan Yılmaz'ın Yeni Filmi 'Sıcak Büfe' 16 Mayıs'ta Vizyona Giriyor

Hakan Yılmaz'ın başrolünde olduğu 'Sıcak Büfe' filmi 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Keyif dolu bir komedi deneyimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:23
Hakan Yılmaz'ın Yeni Filmi 'Sıcak Büfe' 16 Mayıs'ta Vizyona Giriyor

Sıcak Büfe Filmi 16 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbülin üstlendiği 'Sıcak Büfe' filmi, 16 Mayıs tarihinde sinemaseverler ile buluşacak.

Başrollerinde Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzanın yer aldığı D Media imzalı film, iki kardeşin sıra dışı maceralarını komedi unsurlarıyla işleyecek. Seyircilerin keyifli anlar yaşaması hedefleniyor.

Usta Kadro ve İlginç Hikaye

Filmin oyuncu kadrosunda Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal gibi isimler de yer alıyor. Film, izleyiciyi 1,5 saat boyunca tebessüm ettirecek bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Soho House'ta gerçekleştirilen gösterimde konuşan Hakan Yılmaz, "Ekip arkadaşlarımızla keyifli bir süreç geçirdik. Seyirciyi güzel bir film bekliyor," diyerek filmin komedi dolu doğasına vurgu yaptı.

Paranın ve Ailenin Zorlukları

Filmin eğlenceli ve derin bir hikaye barındırdığını dile getiren Bihter Dinçel, "Filmde bir para meselesi var. Para, hırs ve vicdan gibi temalar işleniyor. İki kardeşin beladan nasıl çıkamadığını gözlemleyeceğiz," dedi.

Dinçel, canlandırdığı Arzu karakterinin kocasını parmağında oynatan ve parayı seven bir kadın olduğunu belirtti. 'Sıcak Büfe' filmi, Azerbaycanda 15 Mayıs'ta, Avrupa'da ise 22 Mayıs'ta vizyona girecek.

Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı "Sıcak Büfe" filmi, 16...

Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı "Sıcak Büfe" filmi, 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Soho House'ta gerçekleştirilen gösterimde, başrol oyuncusu Hakan Yılmaz (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı "Sıcak Büfe" filmi, 16...

Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı "Sıcak Büfe" filmi, 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Soho House'ta gerçekleştirilen gösterimde, başrol oyuncusu Hakan Yılmaz (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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