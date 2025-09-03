Hakikatin Ölümü: Mert Fırat ve Mehmet Günsür'ün Filmi 2026'da

Çekimler tamamlandı — Hasan Öztoprak'ın romanından uyarlama

Başrollerini Mert Fırat ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Hakikatin Ölümü filminin çekimleri tamamlandı.

Filme ilişkin yazılı açıklamaya göre, film Hasan Öztoprak'ın aynı adlı romanından, Hüseyin Karabey'in uyarlama senaryosunu yazıp yönettiği bir yapım.

1995 yılında geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikâyesini işleyen yapım, suç, adalet, şiddet ve vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor.

Yapımın ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production), ortak yapımcılığını ise Doruk Acar (İnsignia Production) üstlendi.

Film, uluslararası festivallere sunulacak ve Türkiye'de 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.