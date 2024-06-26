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Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş

Hakim Gül Altınok, yasak aşk, tehdit, rüşvet ve uyuşturucu partileriyle gündeme gelmişti. Altınok, hem mesleki hem de kişisel hayatında büyük skandallarla anılmaya devam ediyor. Yasak aşk, tehdit ve rüşvet iddiaları ile gündeme gelen Altınok’un WhatsApp yazışmaları kamuoyuna sızdırıldı. Bu yazışmalar, büyü yaptırma girişimleri ve tehditlerle dolu.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 10:32
Hakim Gül Altınok’un skandal WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Büyücüden yardım istemiş

Gül Altınok, yasak aşk, tehdit, rüşvet ve uyuşturucu partileriyle gündeme geldi. HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci'ye büyü yaptırmak istediği iddia edilen Altınok'un, beş yıl süren yasak ilişki yaşadığı iş insanı Server Leventoğlu'nun ifadesine göre, kocasının bu ilişkiye rıza gösterdiği ve oğullarına bir şirket kurdukları öğrenildi.

ALTINOK’UN YASAK AŞKI VE TEHDİTLERİ

İş insanı Server Leventoğlu, Hakim Gül Altınok ile yaşadığı yasak aşkı ve bu ilişkinin ardındaki skandalları ifşa etti. Leventoğlu'nun savcılığa suç duyurusunda bulunması, Altınok'un hem kişisel hem de mesleki hayatını sarsan iddiaların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Server Leventoğlu, yaptığı açıklamada, "Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Altınok'un kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Hatta oğluna bir şirket kurdurduk," ifadelerini kullandı. 

ŞİKAYETLER VE HSK SORUŞTURMASI

2019 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada karıştığı olaylar nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) birçok şikayet yapıldı. Bu şikayetler üzerine başlatılan soruşturmalar sonucunda müfettişlerin hazırladığı rapor,  Altınok’un ihraç edilmesi gerektiğini belirtti. Altınok’un büyücü ile yaptığı WhatsApp yazışmalarında HSK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Akif Ekinci’nin de fotoğrafını gönderdiği ortaya çıktı.

BÜYÜ YAPTIRMA GİRİŞİMLERİ

hakim büyücü

Gül Altınok’un, HSK’ya şikayet eden Avukat Kerim Kazan’ın fotoğrafını da büyücüye göndererek yardım istediği öğrenildi. Altınok’un avukatı Levent Göktaş’la yaptığı görüşmede, HSK müfettişlerinin ihracını talep ettiğini belirterek Göktaş’a “Emekli olmalı mıyım” diye sorduğu WhatsApp yazışmalarına yansıdı.

ADALET BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karışan Hakim Gül Altınok'un, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı işlemler nedeniyle açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini açıkladı.

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