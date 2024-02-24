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Hakim ve Savcı Adaylarına Müjde! Resmi Gazete’de Yayımlanan Kararname ile 148 Atama Gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameye göre, 20 Şubat’ta ad çekme sonucuyla belirlenen 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atamaları yapıldı. Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:27
Hakim ve Savcı Adaylarına Müjde! Resmi Gazete’de Yayımlanan Kararname ile 148 Atama Gerçekleşti!

YENİ HAKİM VE SAVCI ATAMALARI YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararı duyuruldu. Söz konusu karar doğrultusunda, 20 Şubat'ta gerçekleşen ad çekme sonucunda 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması yapıldı. Bu atamaların, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararı kapsamında 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının ataması gerçekleştirildi. Bu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca 20 Şubat'ta gerçekleşen ad çekme sonucunda yapıldı.

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