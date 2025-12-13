DOLAR
Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yüksekova'da Yakalandı

Yüksekova’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve 5607 SKM suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 19:09
Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yüksekova'da Yakalandı

Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahsı yakaladı. S.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile; C.Ş. ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Valilikten yapılan açıklama

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyünde, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir

Yakalamayı gerçekleştiren ekipler arasında JASAT ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yer aldı. Şahıslar, adli süreç tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YÜKSEKOVA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA...

HAKKARİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YÜKSEKOVA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

