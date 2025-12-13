Hakkari'de 2 Firari Hükümlü Yüksekova'da Yakalandı

Hakkari'de 2 firari hükümlü yakalandı

Operasyon ve yakalama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahsı yakaladı. S.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile; C.Ş. ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Valilikten yapılan açıklama

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyünde, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir

Yakalamayı gerçekleştiren ekipler arasında JASAT ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yer aldı. Şahıslar, adli süreç tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

