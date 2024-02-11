Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Vatandaşları korku ile sokağa döken depremin şiddetinin 4,4 olduğu açıklandı. Deprem sonrası gelen bilgiler arasında olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın sitesinde paylaşılan bilgiye göre, sarsıntının 5,74 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten açıklama geldi. Açıklamada Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığının bilgisi verildi. 

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