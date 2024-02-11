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Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Vatandaşları korku ile sokağa döken depremin şiddetinin 4,4 olduğu açıklandı. Deprem sonrası gelen bilgiler arasında olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı aktarıldı.