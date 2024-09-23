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Hakkari'de 4 Oğlak Kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nun yükselmesi sonucu köprüde mahsur kalan 4 oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:19
Hakkari'de 4 Oğlak Kurtarıldı

Hakkari'de Oğlak Kurtarma Operasyonu

Hakkari'de, Zap Suyu'nun ani yükselmesi neticesinde köprü altında mahsur kalan dört oğlak, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Aşağı Akkaya bölgesinde etkili olan sağanak yağış, su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bu durum, köprü altında bulunan dört oğlağın mahsur kalmasına yol açtı.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Hakkari ve Çukurca belediyelerinden yönlendirilen itfaiye ekipleri, olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, ip yardımıyla çocuk hayvanları güvenli bir şekilde kurtarmayı başardılar.

Teşekkür Mesajları

Köy sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine özverili çalışmaları ve destekleri için teşekkürlerini sundular. Bu olay, yerel halkın dayanışmasının ve itfaiyenin zamanında müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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