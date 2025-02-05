DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'de, Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'ndan 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:20
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İhtimaliyle Hastaneye Başvurmuştu

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşti. Öğle yemeği sonrası 3 öğrencide bulantı ve kusma belirtileri görüldü.

Üzerine, okul yönetimi sağlık ekiplerine haber vererek 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. İlk müdahalenin ardından, rahatsızlanan öğrenciler ile birlikte tedbir amaçlı 40 öğrenci daha ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere sevk edildi.

Vali Yardımcısı Durumu İnceledi

Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve...

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve...

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Prof. Dr. Pampal Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketliliği Değerlendirdi: 'Volkanik Faaliyetlerin Habercisi'
5
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Depremlerin 2. Yılında Açıklamalarda Bulundu
6
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
7
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı