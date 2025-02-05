43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İhtimaliyle Hastaneye Başvurmuştu

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşti. Öğle yemeği sonrası 3 öğrencide bulantı ve kusma belirtileri görüldü.

Üzerine, okul yönetimi sağlık ekiplerine haber vererek 112 Acil Sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. İlk müdahalenin ardından, rahatsızlanan öğrenciler ile birlikte tedbir amaçlı 40 öğrenci daha ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere sevk edildi.

Vali Yardımcısı Durumu İnceledi

Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.