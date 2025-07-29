Hakkari'de Ağaçlık Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'de meydana gelen yangın, Gazi Mahallesi'nde ağaçlık bir alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otların tutuşması sonucu çıkan yangın, hızla büyüyerek çevreye tehdit oluşturdu.

Olayın duyulmasının hemen ardından Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin evlere sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı.

Yangın sonrası, ekipler tarafından soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangın nedeniyle bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmakta.

Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.