Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler Eğitim Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Hakkari'de Eğitim Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Hakkari'de düzenlenen "Hizmet İçi Eğitim Programı"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Tarıkdaroğlu, "Bir yandan tüm personelimizin yetkinliğini artırmayı hedeflerken diğer yandan yerel koşullara ve hizmet alanlarına uygun hizmet modelleri geliştirme yeteneğimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Vali Çelik ile Görüşme

Hakkari'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Tarıkdaroğlu, ilk olarak Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Eğitim Programının Önemi

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı"na katılan Tarıkdaroğlu, bu eğitimlerin gelişen hizmet anlayışını sahaya yansıtan personelle geleceği inşa etmek adına büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Mesleki Gelişim ve Hizmet Kalitesi

Tarıkdaroğlu, eğitim programının amacının personelin mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirerek, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak olduğunu belirtti. "Eğitim, hayatımızın her döneminde bizimle olan bir olgudur. Hizmet içi eğitim, çalışma arkadaşlarımız için önemli bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Bakanlıktan Eğitim Vurgusu

Hizmet içi eğitimin yalnızca teknik bilgi ve becerilerin kazanılmasıyla sınırlı olmadığını kaydeden Tarıkdaroğlu, "Bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerine dokunan bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda dezavantajlı grupların desteklenmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasında." dedi.

Projenin Genişliği ve Katılım

Tarıkdaroğlu, "Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, aile ve toplum" temalarına sahip dört farklı programla 5 gün boyunca 20'şer saatlik hizmet içi eğitimler planladıklarını belirtirken, eğitimlerin başladığı Hakkari'de 372 personelin daha eğitimlerden faydalanacağını ifade etti. Eğitimler, şimdiye kadar 2 bin 131 personelin katılımıyla 14 ilde gerçekleştirildi.

İl Müdüründen Destek Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, bakanlığın belirlediği tüm hizmet modellerinin kente yayılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Son Ziyaretler

Tarıkdaroğlu, kuruma bağlı birimleri ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına da bir ziyaret gerçekleştirerek, yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.