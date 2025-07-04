Hakkari'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakaları Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakaları Hakkari'de İvme Kazandı

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları, Hakkari'de heyecanla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki kapalı spor salonlarında düzenlenen organizasyona, 10 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Üç Gün Sürecek Voleybol Mücadelesi

Üç gün sürecek müsabakalara start verilerek ilk karşılaşmalar gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Emin Yıldırım'dan Genç Sporculara Destek Mesajı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, 300 sporcudan oluşan 20 takımın katılımıyla voleybol müsabakalarının başladığını duyurdu. Organizasyonun Hakkari'de gerçekleşmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hakkari Valiliği'ne teşekkür eden Yıldırım, "Sevgili gençler, sizleri her zaman önemsedik, sizlere sahip çıktık ve destek sunmaya devam ediyoruz. Sizler bizim güzel yarınlarımızın teminatısınız," şeklinde konuştu.

Yıldırım, gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen spor ve gençlik yatırımlarından faydalanacaklarını vurgulayarak, sadece salon sporlarında değil, doğa ve alan sporlarında da en iyi imkanları sunma hedefinde olduklarını belirtti.

Özel Davetliler ve Katılımcılar

Açılış programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende takımların geçit töreni de gerçekleştirildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları, Hakkari'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesindeki kapalı spor salonlarında düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 8. Grup Voleybol Müsabakaları, Hakkari'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesindeki kapalı spor salonlarında düzenlenen müsabakalara 10 ilden yaklaşık 300 sporcu katıldı.