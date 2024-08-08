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Hakkari'de Bir Trajedi: Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu Otelinde Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu otelinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:53
Hakkari'de Bir Trajedi: Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu Otelinde Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Kayıp İhbarı Sonrası Olay Ortaya Çıktı

Yüksekova'da görev için bulunan Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu (53), konakladığı otelde kahvaltıya inmediği için arkadaşları tarafından merak edildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine otel çalışanları durumu kontrol etti.

Olay Yeri İncelemesi Başlatıldı

Otelin İpekyolu Caddesi'ndeki odasında hareketsiz bulunan Sadioğlu için hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirim yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri Devam Ediyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu araştırmak üzere inceleme başlattı. Sadioğlu'nun cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşları ile otelin kapısından giriş yaptığı öğrenilen Bülent Sadioğlu'nun vefatı, meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

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