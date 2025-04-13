Hakkari'de İlkbaharın Müjdecisi Kuzu ve Oğlaklar Meralarla Buluştu

Çetin geçen kışın ardından havanın ısınması ile Hakkari'de besiciler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen yeni doğan kuzu ve oğlakları meralara saldı.

Kentin büyük bölümünde kar ve soğuk havanın hâkim olması nedeniyle hayvanlar kış boyunca ağıllarda ot ve samanla beslenmek zorunda kalmıştı. Ancak havaların ısınmasıyla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan sürüleriyle adeta canlandı.

Meralara çıkarılan kuzu ve oğlaklar, doğayla buluşmanın tadını çıkarıyor. Bu, çocuklar için de büyük bir neşe kaynağı haline geliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler, bu süreçte çocuklarının doğadaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Hayvanların Meralara Salınması

Durankaya beldesindeki Yeni Mahalle'de 15 yıldır besicilik yapan Adnan Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın çok zorluk çektiklerini belirtti. "Hava ısındı. Hayvanları meralara saldık. Kuzularımız, şubat ve mart aylarında doğdu. Onları da yavaş yavaş meralara çıkarıyoruz. Meralarımız kuzu sesleriyle şenlendi. Çok güzel oluyor." diye konuştu.

İlkbaharın Getirdiği Neşe

Geçim kaynakları hayvancılık olan Emine Üzüm, "Burada soğuk hava ve kar fazla oluyor. Buranın kışı yaklaşık 6 ay sürüyor. İlkbahar çok güzel bir mevsim. Biz de hayvanlarımızı çıkardığımız için mutluyuz. Hayvanlar iki hafta sonra başka bölgelere götürülecek." dedi.

Kuzu ve oğlaklarla zaman geçiren Nehir Üzüm ise, "Babamla koyun ve keçilere bakıyoruz. Anneme ev işlerinde yardımcı oluyorum. Kuzuları otlatmaya götürüyoruz. Kuzularımız çok sevimli. Ablamla kuzuları kucaklayarak sevdik." ifadelerini kullandı.

Çetin geçen kışın ardından havanın ısındığı Hakkari'de besiciler, yeni doğan ve ilkbaharın müjdecisi olarak görülen kuzu ve oğlakları meralara saldı.

Çetin geçen kışın ardından havanın ısındığı Hakkari'de besiciler, yeni doğan ve ilkbaharın müjdecisi olarak görülen kuzu ve oğlakları meralara saldı.