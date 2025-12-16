DOLAR
Hakkari'de İş Makinesi Devrildi: Karayolları Şube Şefliği'nden 2 Yaralı

Hakkari'nin Geçitli köyünde Karayolları Şube Şefliği'ne ait iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı; yaralıların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:24
Hakkari'de iş makinesi devrildi: 2 yaralı

Hakkari'de, Karayolları Şube Şefliği'ne ait bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre kaza, Geçitli köyü'nde meydana geldi. Göreve çıkan ve içerisinde 2 personelin bulunduğu iş makinesi, kaygan zemin nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

