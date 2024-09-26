Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 6 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olay, kamyonette yapılan arama sonucu ortaya çıktı.

Yetkililerden Açıklama

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçeden yasal olmayan yollarla altın sevkıyatına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi. Yapılan titiz çalışma sonucu belirtilen kamyonet durdurularak incelemeye alındı.

Ele Geçirilen Altınlar ve Şüpheliler

Kamyonet içerisinde bulunan sürücü N.C. ile yanındaki G.C. isimli şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri 17 milyon 600 bin lira olan toplamda 6 külçe altın ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.