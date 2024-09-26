DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,24 -0,58%
ALTIN
2.932,85 -0,54%
BITCOIN
2.226.971,77 -2,82%

Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:54
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın Yakalandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 6 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olay, kamyonette yapılan arama sonucu ortaya çıktı.

Yetkililerden Açıklama

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçeden yasal olmayan yollarla altın sevkıyatına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi. Yapılan titiz çalışma sonucu belirtilen kamyonet durdurularak incelemeye alındı.

Ele Geçirilen Altınlar ve Şüpheliler

Kamyonet içerisinde bulunan sürücü N.C. ile yanındaki G.C. isimli şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri 17 milyon 600 bin lira olan toplamda 6 külçe altın ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele...

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi
2
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
3
Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar
5
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu
6
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek