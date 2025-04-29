Hakkari'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Hakkari'de Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları nisan ayında da hız kesmeden devam ediyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinin yollarını açmak için seferber olmuş durumda. Zorlu coğrafya ve olumsuz hava koşullarına rağmen, bir haftadır süren karla mücadele çalışmaları sonuç vermeye başladı ve yolların bir kısmı ulaşıma açıldı.

Karla kaplı yolların bazı bölümlerinde kar temizleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, geri kalan kısımları da kısa süre içerisinde açmayı hedefliyor. Ekiplerin bu özverili çalışmaları, bölgedeki ulaşımın aksamadan sürdürülmesine büyük katkı sağlıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, yüksek kesimlerde ekiplerin yol açma çalışmaları nisan ayında da devam ediyor.