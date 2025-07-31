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Hakkari'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 23:34
Hakkari'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S, yakalandı. Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Y.S. Yaylacık mezrasında yapılan titiz bir çalışma ile ele geçirildi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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