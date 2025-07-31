Hakkari'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Hakkari'de Yakalanan Hükümlü İle İlgili Detaylar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S, yakalandı. Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin tespiti ve yakalanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Y.S. Yaylacık mezrasında yapılan titiz bir çalışma ile ele geçirildi. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.