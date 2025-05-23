Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 14. Günde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom için arama çalışmaları 14. gününde sürüyor.

Arama ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, ayrıca Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, dalgıç polisler, 112 Acil Sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara katılıyor.

Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak Kom'a ulaşmaya çalışıyor. Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayan arama çalışmaları, Irak sınırına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede, gencin ailesi de bekleyişlerini sürdürmekte.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.