DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:13
Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Avaşin Deresi'nde kaybolan genci bulmak için sürdürülen arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibinin katılımıyla altıncı gününe girdi.

Neçir Kom'un Kaybolduğu An

16 yaşındaki Neçir Kom, arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi’ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında bulunduğu derede akıntıya kapılmıştı. O günden bu yana, genç gencin bulunması için yoğun bir çaba sergileniyor.

Arama Çalışmalarına Katılan Ekipler

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, derede ve çevresinde aramalar yapıyor.

Vatandaşların Desteği ve Zorlu Koşullar

Arama çalışmalarına vatandaşlar ve Neçir Kom'un yakınları da destek verirken, zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen ekiplerin kararlılığı dikkat çekiyor. Ayrıca, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekleyerek, herhangi bir acil duruma müdahale etmeye hazır durumda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin katılımıyla sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin katılımıyla sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!