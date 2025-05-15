Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Avaşin Deresi'nde kaybolan genci bulmak için sürdürülen arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibinin katılımıyla altıncı gününe girdi.

Neçir Kom'un Kaybolduğu An

16 yaşındaki Neçir Kom, arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi’ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında bulunduğu derede akıntıya kapılmıştı. O günden bu yana, genç gencin bulunması için yoğun bir çaba sergileniyor.

Arama Çalışmalarına Katılan Ekipler

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve jandarma personeli ile Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi ve Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, derede ve çevresinde aramalar yapıyor.

Vatandaşların Desteği ve Zorlu Koşullar

Arama çalışmalarına vatandaşlar ve Neçir Kom'un yakınları da destek verirken, zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen ekiplerin kararlılığı dikkat çekiyor. Ayrıca, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekleyerek, herhangi bir acil duruma müdahale etmeye hazır durumda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin katılımıyla sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibinin katılımıyla sürüyor.