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Hakkari'de Kış Şartlarında Üs Bölgesi Yolu Açma Çalışmaları

Hakkari Şemdinli'de karla kaplı üs bölgesi yolu için ekipler, yoğun karla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:30
Hakkari'de Kış Şartlarında Üs Bölgesi Yolu Açma Çalışmaları

Hakkari'de Kış Şartlarında Üs Bölgesi Yolu Açma Çalışmaları

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için Özel İdare ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor.

Ekipler, iki gün önce kapalı olan Mirgesav Üs Bölgesi yolunda çalışmalar başlattı. Bölgedeki kar kalınlığı yer yer üç metreye kadar ulaşıyor, bu durumda ekiplerin ilerlemesi büyük zorluklar içeriyor.

Özellikle çığ riski, ekiplerin çalışmalarını kontrollü bir şekilde yürütmesini gerektiriyor. Yetkililer, yolun akşam saatlerine kadar açılması hedefini belirlediklerini ifade etti.

Hakkari'nin zorlu kış koşullarında yapılan bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımın sağlanması açısından kritik öneme sahip.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, karla kaplı üs bölgesi yolunun açılması için çalışma yapıyor.

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