Hakkari'de Midibüs Devrildi: 12 Asker Yaralandı

Hakkari'de meydana gelen bir kazada, askeri personeli taşıyan bir midibüs devrildi. 12 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde, ve sürücüsü henüz belirlenemeyen midibüsünün kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Kazaya ilişkin ihbar üzerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.