Hakkari'de MÜSİAD Yenilediği Dereyanı Köy Okulu Törenle Açıldı

MÜSİAD tarafından tadilatı yapılan Dereyanı Köyü İlk ve Ortaokulu, Hakkari Şemdinli'de düzenlenen törenle eğitime kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:34
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyü Dereyanı mezrasındaki Dereyanı Köyü İlk ve Ortaokulu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yapılan tadilatın ardından törenle hizmete girdi.

Okulun yenilenmesi ve kapasitesi

MÜSİAD Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sektör Kurulu tarafından başlatılan tadilat çalışmasıyla, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki köy okulunda eğitim için gereken düzenlemeler tamamlandı ve okul yeniden eğitime hazır hale getirildi.

Vali Ali Çelik: Huzur, kardeşlik ve eğitim önceliğimiz

Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari ve Şemdinli'nin kadim bir kültürün merkezi olduğunu söyleyerek, kentte görev yapan 4 bin 400 öğretmen ile 434 eğitim kurumunda yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlattı. Çelik, MÜSİAD öncülüğündeki çalışmalara emeği geçenlere teşekkür etti ve öğretmenlerin bu sürecin ana öznesi olduğunu vurguladı.

Çelik konuşmasında, coğrafyanın zorlu şartlarına rağmen çocuklara 24 saat hizmet eden öğretmenlere de özel teşekkür ederek, öğrencilerin daha iyi imkânlarla eğitim almasının önemine dikkat çekti.

MÜSİAD: "Bu çocuklar bu vatanın çiçekleridir"

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, okulun onarımını gerçekleştirmekten duydukları heyecan ve onuru paylaştı. Kandemir, eğitimin ve çocukların geleceğinin öncelikleri olduğunu belirterek, "Bir çocuk, bir gelecek, birlikte Türkiye" mesajını verdi ve bu çalışmayı bir gönül borcu olarak nitelendirdi.

Kandemir ayrıca, köydeki çocukların terörden uzak, güvenli ve modern sınıflarda yetişmesi gerektiğini vurguladı ve atılan adımın "Terörsüz Türkiye" vizyonuna katkı sunduğunu söyledi.

Belediye başkanı ve tören akışı

Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yapılan çalışmanın anlamına işaret ederek MÜSİAD yetkililerine teşekkür etti ve bu tür projelerin devam etmesini diledi. Şakar, iş dünyasının bölgede varlık göstermesinin hem yerel hem de bölgesel açıdan büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik ve beraberindekiler okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Programa katılanlar

Törene; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, MÜSİAD Hakkari Şube Başkanı Adnan Öveç ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile diğer yetkililer katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından tadilatı yapılan Dereyanı Köyü İlk ve Ortaokulu, törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik (sağ 4) de katıldı.

