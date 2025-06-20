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Hakkari'de Nisan Ayında Kaybolan Kadını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de 9 Nisan'dan bu yana kaybolan Feleknaz Keskin için arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:27
Hakkari'de Nisan Ayında Kaybolan Kadını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de Kaybolan Feleknaz Keskin İçin Arama Çalışmaları

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde, 9 Nisan tarihinden bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin (55) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, kaybolan kadını bulmak amacıyla büyük bir çaba sarf ediyor.

Arama Çalışmalarına Katılan Ekipler

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi çeşitli kuruluşlar katıldı. Elazığ ve Van'dan gelen AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Katramas Deresi'nde arama yaparken, diğer ekipler kıyılarda çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin Çalışma Alanı

Arama ekipleri, Dağgöl Mahallesi'nden Seyir Tepesi'ne kadar olan alanı tarayarak, kaybolan Feleknaz Keskin'e ait herhangi bir iz aradı. Fakat şu ana kadar Keskin'e ait bir iz bulunamadı.

Kaybolan kadının ailesi ve mahalle sakinleri, umutlarını yitirmeden ekiplerin çabalarını takip ediyor. Hakkari'nin dört bir yanında sürdürülen bu çalışmalar, kaybolan kadının bulunması için büyük bir önem taşıyor.

Hakkari'de nisan ayında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9...

Hakkari'de nisan ayında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri katılıyor.

Hakkari'de nisan ayında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9...

Hakkari'de nisan ayında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri katılıyor.

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