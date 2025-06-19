Hakkari'de Özel Gereksinimli Genç Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Hakkari'de özel gereksinimli genç Umut Kahraman, askeri hayalini gerçeğe dönüştürdü. 32 yaşındaki Umut, bir gün boyunca askerlik heyecanını yaşadı.

Valilikten alınan bilgilere göre, Umut'un ailesi, evlatlarının asker olmak istediğini İl Jandarma Komutanlığı'na iletti. Bu talebin ardından jandarma ekipleri, Umut ve ailesini evlerinden alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Orada saç tıraşı yapılan Umut'a, özel olarak hazırlanan jandarma üniforması giydirildi. Ardından, temsili bir yemin töreni gerçekleştirildi. Umut ve ailesi, komutanlık binasında unutulmaz anlar yaşayarak bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlük jandarma oldu ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanı Umut'u gönülden tebrik eder ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz," ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Umut Kahraman, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Saç tıraşı yapılan Kahraman'a, özel hazırlanan jandarma üniforması giydirildi ve ardından temsili yemin töreni gerçekleştirildi.

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Umut Kahraman, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı. Saç tıraşı yapılan Kahraman'a, özel hazırlanan jandarma üniforması giydirildi ve ardından temsili yemin töreni gerçekleştirildi.