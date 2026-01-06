Hakkari'de Sağlık Seferberliği: 520 Hasta 5 Günde Kurtarıldı

Hakkari'de 31 Aralık–4 Ocak arasındaki kar ve tipide sağlık ekipleri 5 günde 520 hastayı zorlu şartlarda hastanelere ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:14
Kara ve soğuğa rağmen 7/24 müdahale

Hakkari'de 180 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve dondurucu soğuklara rağmen sağlık ekipleri, 31 Aralık– 4 Ocak tarihlerindeki yoğun kar yağışı ve tipide görev yaparak vatandaşlara ulaşmayı başardı.

Kent genelinde yaşanan ulaşım kesintileri sırasında İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve UMKE personeli; kar paletli ambulanslar ve 4x4 araçlarla, 7/24 esasına göre çalıştı. Zorlu arazi ve iklim koşullarında hem kırsal bölgelerde hem de ilçe merkezlerinde rahatsızlanan 520 hastaya yerinde müdahale edildi.

Yolların kapanması sonucu erişimin sağlanamadığı köylerdeki hastalar, kar kütleleri aşılarak paletli ambulanslarla hastanelere taşındı. Bu süreçte iç ve iller arası 25 hastanın sevki de sorunsuz şekilde tamamlandı.

Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulanslar, karadan ulaşımın imkânsız olduğu noktalarda devreye girdi; durumu kritik olan 2 hastanın hava ambulansı ile sevkleri güvenle gerçekleştirildi ve bir hastaya arazide doğrudan müdahale yapıldı. UMKE ekipleri ise sadece bu 5 günlük süreçte 45 zorlu vakaya müdahale ederek hayat kurtardı.

Karla kapanan bölgelerde hayati riske sahip diyaliz hastalarına öncelik verildi. Önceden yapılan planlama ve koordinasyon sayesinde, yolları kapalı köylerdeki diyaliz hastaları tek tek evlerinden alınarak güvenli şekilde hastanelere nakledildi.

Sağlık ekiplerinin vakalara zamanında ulaşabilmesi için Hakkari Valiliği koordinasyonunda; İl Özel İdaresi, karayolları, emniyet ve jandarma birimleri seferber oldu. İş makineleriyle açılan yolların ardından bölgeye giren sağlık ekipleri, kurumlar arası iş birliğinin etkileyici bir örneğini sergiledi.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, dondurucu soğuklara ve kar esaretine rağmen görev yapan tüm sağlık personeline ve destek veren diğer kamu kurumlarına teşekkür ederek, sağlık hizmetlerinin her şartta kesintisiz süreceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

