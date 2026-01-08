Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, 10 Ocak’ta Sarıyer’de Gazetecilerle Buluştu

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Sarıyer’de gazetecilerle buluştu; üniversitenin 2025 çalışmalarını kısa filmle sundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sarıyer’de gazetecilerle bir araya geldi

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sarıyerde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarını ağırladı. Buluşma, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte sunum: Anadolu Üniversitesi 2025 çalışmaları

Toplantıya Rektör Adıgüzel’in yanı sıra Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile İstanbul ve Eskişehir’de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri ile davetliler katıldı. Etkinlikte, Anadolu Üniversitesinin 2025 yılında yaptığı çalışmalar kısa film eşliğinde konukların beğenisine sunuldu. Filmde TÜBİTAK ile YÖK projeleri, spor faaliyetleri, sanat çalışmaları ve yardım organizasyonları gibi başlıklar değerlendirilerek gazetecilere aktarıldı.

Adıgüzel’den gazeteciliğe vurgu

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi:

"Gazetecilik mezunu olduğunu belirten Adıgüzel, "Sizlerle meslektaş olduğumu da burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bugün çalışan gazeteciler gününü birlikte kutluyor olmamız bir arada olmamız benim için de ayrı bir önem taşıyor. Gazetecilik çok büyük bir toplumsal sorumluluk gerektiren, kamuoyunu aydınlatmak doğru bilgilendirmek adına zaman zaman canları pahasına sahada olan insanların yaptığı çok kutsal bir meslek bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Şu anda dünyanın bir çok yerinde sıcak çatışmalar var, hatta bugün yine Suriye’nin kuzeyinde Halep’te sıcak çatışmaların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gazetecilik yapmak gerçekten sadece fikirle değil aynı zamanda bedenen de fiziken de çok büyük bir fedakarlık gerektiren bir meslek bunun farkındayız. Dolayısıyla 10 Ocak anlamlı bir gün bu anlamlı günü de sizlerle birlikte idrak edecek olmamız da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gazetecilik mezunu bir rektör olarak da meslektaşlarımla bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Etkinlik, mesleğin önemine vurgu yapan konuşmalar ve üniversitenin projelerini aktaran görsel sunumlarla tamamlandı.

