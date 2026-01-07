Haydarpaşa Limanı İthal Sıfır Otomobillerle Doldu
İstanbul'un lojistik üssünde araç yoğunluğu havadan görüntülendi
İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı, ithal sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye’ye getirilen binlerce araç, liman sahasında marka ve model bazında düzenli şekilde sıralandı.
Havadan çekilen görüntüler, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğunu net biçimde gösterdi. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.
Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı bildirildi.
Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğu ise günlerdir devam ediyor.
