Haydarpaşa Limanı İthal Sıfır Otomobillerle Doldu

Haydarpaşa Limanı, üretildikleri ülkelerden gelen binlerce ithal sıfır otomobille doldu; araçlar gümrük işlemlerinin ardından bayilere sevk edilecek, ikinci el fiyatları geriliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:07
İstanbul'un lojistik üssünde araç yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı, ithal sıfır otomobillerle doldu. Üretildikleri ülkelerden gemilerle Türkiye’ye getirilen binlerce araç, liman sahasında marka ve model bazında düzenli şekilde sıralandı.

Havadan çekilen görüntüler, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğunu net biçimde gösterdi. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı bildirildi.

Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğu ise günlerdir devam ediyor.

İthal otomobiller Haydarpaşa Limanı’nı doldurdu

