İntörn Doktorun Heimlich Manevrası Kocaeli'de Hayat Kurtardı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde intörn doktor Orhun Avcı, yemek yerken boğulan vatandaşı heimlich manevrası ile kurtardı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:24
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde görevlendirilen intörn doktor Orhun Avcı, kliniğe geçmek üzereyken yemek yerken boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı fark etti ve hızla müdahale etti.

Soğukkanlı Müdahale ve Kurtarma

Avcı'nın uyguladığı heimlich manevrası ile vatandaş kısa sürede tekrar solunumuna kavuştu. Müdahale anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı ve kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hastanenin Açıklaması

"Olay anında sergilediği soğukkanlılık ve mesleki refleks, sağlık çalışanlarının acil durumlara hazırlığını ve tıp eğitiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak bir anda gelişen bu olayda gösterdiği duyarlılık ve hayat kurtarmaya müdahalesi dolayısıyla intörn doktorumuz Orhan Avcı’ya teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyduğumuzu ifade ediyoruz"

Görüntüler, sağlık çalışanlarının acil durumlarda ne denli hızlı ve etkili müdahale edebildiğine dair önemli bir örnek oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

