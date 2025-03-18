Hakkari'de Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Verildi

Hakkari'de gerçekleştirilen törende şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:02
Hakkari'de Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Verildi

Hakkari'de Şehit Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Takdim Edildi

Hakkari'de, şehit ailelerine yönelik anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, öncelikle saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, törende Kur'an-ı Kerim okunarak anma programına katkıda bulundu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizdi.

Karadağ, şehit aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, devlet övünç madalyasının anlamı ve önemi hakkında bilgiler verdi. Törende, toplamda 31 şehit yakınına devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman da katıldı.

Hakkari'de Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, şehit ailelerine devlet övünç madalyası...

Hakkari'de Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

Hakkari'de Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, şehit ailelerine devlet övünç madalyası...

Hakkari'de Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende, şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.

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