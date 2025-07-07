Hakkari'de Şehit Askerler İçin Tören Düzenlendi

Hakkari'de Duygusal Tören

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevleri sırasında şehit düşen 6 asker için Hakkari'de görkemli bir tören gerçekleştirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer kuvvet komutanları katıldı.

Şehitlerin Uğurlanışı

Şehitler, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiler. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in naaşları Türk bayraklarına sarılı olarak alana getirildi.

Törende öncelikle tüm askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Dualar edildi ve şehitler, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak uçaklara konuldu.

Törene Katılanlar

Törene ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

Bu duygu dolu anlar, Türk milletinin şehitlerine olan saygı ve vefasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.