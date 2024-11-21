Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı

Hakkari'de Şehit Bebek ve Çocukların Anısına Özel Kütüphane Kuruldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına özel bir kütüphane hizmete açıldı. Törenle yapılan açılış, Yeni Mahalle Anaokulu'nda gerçekleştirildi ve oyuncaklar ile materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" olarak biliniyor.

Açılış Töreninde Anlamlı Konuşmalar

Açılış, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, güzel bir amaç için bir araya geldiklerini belirtti. Çelik, "Burada güven ve huzur içinde yaşamamızın en büyük nedeni, vatanı için canını feda eden şehitlerimizdir. Allah onlardan razı olsun," dedi.

Eğitimin Önemi Vurgulandı

Vali Çelik, eğitimin kalitesini artırmak ve çocukların geleceğini güven içinde inşa etmek için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, kütüphanesi olmayan okullar üzerinde çalışmalar yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Müşaviri'nin Mesajı

İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan ise, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını ileterek, bu kütüphanelerin terörün yarattığı acılara bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti. Atan, "Çocuklarımızın tebessüm etmelerini sağlamak istiyoruz. Huzurun hakim olduğu bu topraklarda, artık festivaller düzenleniyor," dedi.

Törende Duygulu Anlar

Açılış töreninde, terör örgütünün 35 yıl önce İkiyaka köyünde katlettiği 28 kişinin şehadetinin yıl dönümünün de anıldığı belirtildi. Vali Çelik, Atan ve diğer katılımcılar, açılışın ardından düzenlenen dua ile kütüphaneyi gezdi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Törene, şehit yakınları, Kaymakam Mustafa Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.