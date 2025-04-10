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Hakkari'de Şiddetli Rüzgar: 93 Çatı Hasar Gördü, Sel Oluştu

Hakkari'de etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 93 çatı hasar gördü. Vali Çelik, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:08
Hakkari'de Şiddetli Rüzgar: 93 Çatı Hasar Gördü, Sel Oluştu

Hakkari'de meydana gelen şiddetli rüzgar, il genelinde önemli hasarlara yol açtı. Yapılan tespitlere göre toplam 93 çatı hasar gördü ve sağanak yağış sonucu 3 farklı noktada sel oluştu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda, hava koşullarının yarattığı olumsuzlukları değerlendirdi. Çelik, dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın etkisini sürdürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 93 çatı uçması, 8 kaya düşmesi, heyelan ve 3 sel baskını yaşandı. Çok şükür, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın şiddeti artacak; saatle 90-100 kilometre hızla yeniden esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilimiz için turuncu kod uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önemlidir. Rabbim ülkemizi ve şehrimizi olumsuzluklardan korusun."

Diğer yandan, Hakkari-Van kara yolunda yer yer düşen kaya parçaları karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, derelerin debisi yoğun sağanak sonucu artış gösterdi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Tekeli köyü ve Balıklı mezrasında incelemelerde bulundu. Rüzgar nedeniyle evlerin çatılarının hasar gördüğü bölgeyi ziyaret eden Akpınar, köy sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve destek sözü verdi.

Köy muhtarı Ceyhan Süren ise, köy ve mezrada 8 evin çatısının zarar gördüğünü belirterek, "Kaymakamımız bugün buraya gelerek incelemelerde bulundu. Zarar gören hanelere destek çıkılacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana...

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde kurum amirleri ve görevlilerle bir araya gelerek, kentteki olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana...

Hakkari'de şiddetli rüzgar nedeniyle 93 çatı zarar gördü, sağanak sonucu 3 noktada sel meydana geldi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde kurum amirleri ve görevlilerle bir araya gelerek, kentteki olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

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