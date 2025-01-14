Hakkari'de Soğuk Hava ve Sis Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle zor günler geçiriyor. Kent genelinde, son günlerdeki yağışların ardından 132 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, karla mücadele çalışmaları sayesinde bu yolları açmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ekiplerin, kapanan yollar üzerinde sürdürdüğü çalışmalar dikkatle takip ediliyor.

Yüksekova'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden olarak sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlanmasına yol açıyor. Ayrıca, ilçenin sulak alanları da buzla kaplanarak ekstra bir tehlike oluşturuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.