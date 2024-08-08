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Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu hayatını kaybetti

Hakkari'de otel odasında ölü bulunan Sadioğlu'nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:29
Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu hayatını kaybetti

Hakkari'de Üzücü Bir Olay: Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Ölü Bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu otel odasında yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki Sadioğlu'nun, kaldığı otel odasından kahvaltıya inmeyişi, arkadaşlarının dikkatini çekti.

Olayın Ayrıntıları

Arkadaşları, Sadioğlu'na ulaşamayınca otel çalışanlarından yardım istedi. Görevliler, odanın kapısını açarak içeri girdiğinde Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Sadioğlu'nun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Cenaze İşlemleri

Bülent Sadioğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sadioğlu'nun otele bir gün önce arkadaşlarıyla birlikte giriş yaptığı belirtildi.

Bakan Bayraktar'dan Mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sadioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bayraktar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."

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