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Hakkari'de Yalnız Yaşayan Kadının Zorlu Mücadelesi

Hakkari'de yalnız yaşayan 50 yaşındaki Şilan Çakar, kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:29
Hakkari'de Yalnız Yaşayan Kadının Zorlu Mücadelesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 50 yaşındaki Şilan Çakar, geçen yıl eşini kaybederek mezrada yalnız başına yaşama mücadelesi veriyor.

Beşatlı köyüne bağlı Çakmak mezrasında yaşayan Çakar çifti, yaklaşık 10 yıl önce komşularının taşınmasıyla yalnız kaldı. Eşi Cafer Çakar'ın vefatının ardından, Şilan Çakar, mezrada tek başına hayata tutunmaya çalışıyor.

Devletten aldığı yardımlarla yaşamına devam eden Çakar, kış aylarında sık sık kapanan yollar nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Birkaç gün önce, yolları kapanan mezradaki durumu bilen köy sakinleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan karla mücadele ekipleri, yolu açarak kadına ulaşımlarını sağladı.

Çakar, 11 yıl önce evlendiği eşinin kaybı sonrasında mezrada yalnız kaldığını belirterek, "Mezrada kimsenin olmadığını, kurtlar yüzünden bazen dışarı çıkamadığını, hastaneye gidemediğini ve ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadığını" söyledi. Yolların kardan ötürü kapandığını, bu nedenle kimsenin gelip gidemediğini ifade eden Çakar, "Birkaç ay önce aldığım erzağı tüketiyorum. Yolumu açan karla mücadele ekiplerine teşekkür ederim. Devletimizin bana yardım etmesini istiyorum," diyerek çağrıda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada hayata tutunmaya çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada hayata tutunmaya çalışıyor.

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