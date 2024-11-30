Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda Kayak Deneyimi: Doğanın Güzellikleriyle Buluşma

Hakkari'de Gençlik Kampı'nda Kayak Keyfi

Hatay ve Adıyaman'dan gelen öğrenciler, Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda unutulmaz anlar yaşıyor. Kar kalınlığının 42 santimetreye ulaştığı Mergabütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen kamp, katılımcılara hem kayak eğitimi verme hem de kentin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

Kamp Programı ve Aktiviteler

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen kamp, 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde 7 dönemde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde şelaleleri, Zap Vadisi'ni ve diğer tarihi mekanları ziyaret ederek, çeşitli aktivitelere katılıyorlar.

Kampa katılan 80 öğrenci, kayak pistinin açılmasının ardından, antrenörlerden temel kayak eğitimi alıyor. İlk kez kayak yapmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli zaman geçirmekte.

Öğrencilerin Görüşleri

Gaziantep'ten gelen kamp liderleri, yaklaşık 270 öğrenciyi ağırladıklarını belirterek, "Bu kamp, önyargılarımızı kırmamız gerektiğini bize çok net gösterdi. Gençler arasında güçlü dostluklar kuruluyor," dedi. Öğrencilerin kayaktaki gelişimleri ise oldukça hızlı ilerliyor. Düşme oranı oldukça düşükken, birçok öğrenci kayak yapmaya ilk kez başladığını belirtti.

Hatay'dan gelen Hakan Nebioğlu, konakladıkları tesisin konforunu överek, "Herkese tavsiye ederim. Hocalar nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı," şeklinde konuştu. Yusuf Işıkoğlu ise, kampın mükemmel ortamının kendisini etkilediğini ve "Her yer bembeyaz, çok güzel bir duygu," ifadelerini kullandı.

Kayak Eğitimi ve Deneyim

Kampın kayak antrenörü Ayşe Duran, "Öğrencilerimize önce karı, sonra kayağı tanıttık. Heyecanlı anlar yaşıyoruz," diyerek eğitim sürecinin olumlu geçtiğini vurguladı. Katılımcı gençler, yarı olimpik havuzda ve çeşitli konser etkinliklerinde de keyifli anlar yaşamaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'de düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan öğrenciler, hem kentin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini görme fırsatı buluyor hem de antrenörler tarafından verilen eğitimle kayak öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'de düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan öğrenciler, hem kentin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini görme fırsatı buluyor hem de antrenörler tarafından verilen eğitimle kayak öğreniyor.