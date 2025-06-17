Hakkari Ekipleri, Zap Suyu'nu Botla Geçip Elektrik Arızasını Giderdi

Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekipleri, Ceylanlı köyü Gelinli mezrası'nda meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Rafting botuyla Zap Suyu'nu geçen ekipler, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onarıp bölgeye yeniden enerji akışını sağladı.

VEDAŞ İl Müdürlüğü görevlileri, bu önemli çalışmayı gerçekleştirmek için rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un destekleriyle hazırlık yaptı. Ekip, botla Zap Suyu'nun diğer kıyısına geçtikten sonra yürüyerek arızanın bulunduğu noktaya ulaşmayı başardı.

Çalışmaların neticesinde, elektrik akışı yeniden sağlanırken, VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Fırat Üre, yaptığı açıklamada, il merkezi ve Çukurca ilçesinde 8 noktada bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Üre, geçen kış mevsiminde bazı bölgelerdeki enerji şebekesinde hasarların oluştuğunu ifade ederek, “Tespit ettiğimiz iletkenlerde lif atmaları, izolatörlerde çatlamalar ve bakım gerektiren durumlar meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı profesyonel rafting ekibiyle birlikte sahada bakım onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin zorlu coğrafi şartları nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz,” dedi.

Üre, ayrıca kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile rafting antrenörlerine teşekkür etti.

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.