DOLAR
39,4 -0,1%
EURO
45,65 -0,13%
ALTIN
4.289,29 -0,16%
BITCOIN
4.179.824,48 2,47%

Hakkari Ekipleri, Zap Suyu'nu Botla Geçip Elektrik Arızasını Giderdi

Hakkari'de rafting botuyla Zap Suyu geçilerek meydana gelen elektrik arızası başarıyla giderildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:06
Hakkari Ekipleri, Zap Suyu'nu Botla Geçip Elektrik Arızasını Giderdi

Hakkari'de, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) arıza ekipleri, Ceylanlı köyü Gelinli mezrası'nda meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için zorlu bir operasyon gerçekleştirdi. Rafting botuyla Zap Suyu'nu geçen ekipler, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onarıp bölgeye yeniden enerji akışını sağladı.

VEDAŞ İl Müdürlüğü görevlileri, bu önemli çalışmayı gerçekleştirmek için rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un destekleriyle hazırlık yaptı. Ekip, botla Zap Suyu'nun diğer kıyısına geçtikten sonra yürüyerek arızanın bulunduğu noktaya ulaşmayı başardı.

Çalışmaların neticesinde, elektrik akışı yeniden sağlanırken, VEDAŞ İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Fırat Üre, yaptığı açıklamada, il merkezi ve Çukurca ilçesinde 8 noktada bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Üre, geçen kış mevsiminde bazı bölgelerdeki enerji şebekesinde hasarların oluştuğunu ifade ederek, “Tespit ettiğimiz iletkenlerde lif atmaları, izolatörlerde çatlamalar ve bakım gerektiren durumlar meydana geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı profesyonel rafting ekibiyle birlikte sahada bakım onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin zorlu coğrafi şartları nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz,” dedi.

Üre, ayrıca kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile rafting antrenörlerine teşekkür etti.

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik...

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik...

Hakkari'de Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza ekipleri, bir mezrada meydana gelen elektrik kesintisini gidermek için rafting botuyla Zap Suyu'nu geçerek, enerji nakil hattında meydana gelen arızayı onardı.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy, Cemil Meriç’i Anma Programında Duygusal Mesajlar Verdi
2
Danimarka, AB Dönem Başkanlığını Güvenlik ve Rekabetçilikle Başlatıyor
3
Bacağı Kırılan Kuzu, Platinle Yürümeye Başladı
4
Süleyman Demirel, Mezarı Başında 10. Yıl Anma Töreni ile Anıldı
5
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Tutuklandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!