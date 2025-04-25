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Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:01
Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Güneydoğu Anadolu'da Kırmızı Alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak ve Van için önemli bir fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yayınladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için yapılan bu son dakika açıklaması, dikkat çekici detaylarla dolu.

Fırtına Beklentisi ve Etkilenecek Bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren, Hakkari il merkezi ve çevresi, Van'ın güney ve doğudaki ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, rüzgar güney ve güneybatıdan esecek ve zamanla fırtına şiddetine ulaşması öngörülüyor.

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Alınması Gereken Tedbirler

Vatandaşların, fırtınanın etkisi altında kalabileceği belirtilen bu saatlerde gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye edildi. Rüzgarın gücünün bugün boyunca devam etmesi ve gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Riskler ve Uyarılar

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı da uyarılar yapılmış durumda. Ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yolculuk yapacak olan vatandaşların ise ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar konusunda dikkatli olmaları önem arz ediyor.

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