Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret

Vali Ali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ile Şehit Er Halit Tatlı’nın ailesini ziyaret ederek şehitleri yad etti ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:39
Hakkâri Valisi Ali Çelik, Tatlı Ailesini Evlerinde Ziyaret Etti

Şehitler dualarla yad edildi, aile talepleri dinlendi

Hakkâri Valisi Ali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ile birlikte Şehit Er Halit Tatlı’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Gazi Mahallesi’ndeki ziyarette; şehidin eşi Helim Tatlı, kardeşleri Gazi Tatlı ile Şeref Tatlı ve diğer aile bireyleriyle bir araya gelen Vali Çelik, aileyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Vali Çelik, 1995 yılında Şemdinli ilçesi Ortaklar Karakolu’na yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Şehit Er Halit Tatlı başta olmak üzere tüm aziz şehitleri dualarla yad etti ve şehitlere duyulan minnet ile saygıyı bir kez daha dile getirdi.

Vali Çelik, aileyle görüşmesinde şehit ailesinin talep ve beklentilerini dinleyerek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı ve her konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tatlı ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

