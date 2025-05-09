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Hakkari-Van Kara Yolunda Tünel Hamlesi ile Güvenli Ulaşım Sağlandı

Hakkari ve Van arasında inşa edilen tüneller, sürücülere güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:55
Hakkari-Van Kara Yolunda Tünel Hamlesi ile Güvenli Ulaşım Sağlandı

Van-Hakkari kara yolundaki tüneller, ulaşımda devrim yarattı. Güzeldere ve Yeniköprü tünelleri, sürücülerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor. Van'ın Başkale ilçesi sınırında yer alan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan ulaşım aksamalarını önlemek için inşa edilen 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından 15 Kasım 2024'te açıldı.

Bu tünel, yolculuk süresini 40 dakikadan birkaç dakikaya indirdi. Kar, tipi ve fırtına gibi iklim koşulları nedeniyle yolda kalan vatandaşların sıkıntılarını sonlandırdı. Ayrıca, Yüksekova-Yeniköprü Yolu Projesi çerçevesinde inşa edilen 3 bin 965 metrelik tünel de ocak ayında trafiğe açılarak sürücülerin taş düşmeleri ve heyelan risklerinden uzak güvenli bir yolculuk yapmasını sağladı.

Proje kapsamında tamamlanan üç köprü ile birlikte 6,7 kilometrelik bölünmüş yol inşaatında da çalışmalar devam etmektedir. Bu geliştirilen ulaşım altyapısı, yolculukları daha konforlu hale getiriyor.

Tünelin önemi, sürücüler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yaklaşık 20 yıldır Van'dan Hakkari'ye yük taşımacılığı yapan Nevzat Çiftçi, tünelin bölgede sağladığı güvenliği vurgulayarak, "Önceden burada çok kaza olduğu için yol sürekli trafiğe kapanıyordu. Tünelin yapılmasıyla işimiz kolaylaştı, bir saatlik yol 5 dakikaya indi," dedi.

Aynı şekilde, Gürkan Dönmez de tünelin sağladığı kolaylıklara değinerek, "Devletimizin bölgeye yaptığı bu hizmetten çok memnunuz," şeklinde konuştu.

Sürücülerden Onur Kapusuz ise Güzeldere Geçidi'ndeki "32 virajlar" olarak bilinen tehlikenin tünel sayesinde sona erdiğini belirtti. "25-35 dakikalık yolculuğumuz şimdi 5 dakikaya düştü," dedi.

Yeniköprü Tüneli'ni kullanan vatandaşlar, eski yolun getirdiği tehlikelerden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Orhan Kılıç, "Kışın çok zorluk yaşıyorduk ama şimdi bu sıkıntılardan kurtulduk," dedi. Hakan Avcı ise "Bu tür projelere ihtiyaç var. Tünel harika olmuş," şeklinde ifade etti.

Sonuç olarak, Hakkari-Van kara yolundaki tünel çalışmaları, bölge halkı için güvenli ve hızlı bir ulaşım sağlarken, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de artırıyor.

Van'dan Hakkari ve Yüksekova'ya ulaşımın sağlandığı kara yoluna inşa edilen tünellerle trafiğin...

Van'dan Hakkari ve Yüksekova'ya ulaşımın sağlandığı kara yoluna inşa edilen tünellerle trafiğin daha güvenli akışı sağlandı.

Van'dan Hakkari ve Yüksekova'ya ulaşımın sağlandığı kara yoluna inşa edilen tünellerle trafiğin...

Van'dan Hakkari ve Yüksekova'ya ulaşımın sağlandığı kara yoluna inşa edilen tünellerle trafiğin daha güvenli akışı sağlandı.

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