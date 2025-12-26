Hakkâri'ye 61 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

Hakkâri Valisi Ali Çelik, ilin sağlık personeli kadrosuna ilişkin müjdeyi açıkladı.

Tahsis edilen branşlar ve kadro dağılımı

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkâri’ye önemli sayıda sağlık personeli kadrosu tahsis edildi. Bu kapsamda; çocuk endokrinolojisi, çocuk nöroloji ve yetişkin hematoloji branşlarında yandal uzmanları, 27 uzman hekim ve 31 pratisyen hekim olmak üzere toplam 61 hekim kadrosu Hakkâri’ye kazandırıldı.

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetine erişiminin artırılması amacıyla yapılan kadro tahsislerinin Hakkâri’ye hayırlı olması temennisiyle Vali Ali Çelik, "Bu önemli katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" dedi.

