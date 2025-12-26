DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Hakkâri'ye 61 Yeni Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkâri’ye 61 yeni hekim kadrosu tahsis edildi; 27 uzman, 31 pratisyen ve yandal uzmanları görevlendirilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 08:34
Hakkâri'ye 61 Yeni Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Hakkâri'ye 61 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

Hakkâri Valisi Ali Çelik, ilin sağlık personeli kadrosuna ilişkin müjdeyi açıkladı.

Tahsis edilen branşlar ve kadro dağılımı

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkâri’ye önemli sayıda sağlık personeli kadrosu tahsis edildi. Bu kapsamda; çocuk endokrinolojisi, çocuk nöroloji ve yetişkin hematoloji branşlarında yandal uzmanları, 27 uzman hekim ve 31 pratisyen hekim olmak üzere toplam 61 hekim kadrosu Hakkâri’ye kazandırıldı.

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetine erişiminin artırılması amacıyla yapılan kadro tahsislerinin Hakkâri’ye hayırlı olması temennisiyle Vali Ali Çelik, "Bu önemli katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" dedi.

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, HAKKÂRİ’YE 61 YENİ HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİĞİ MÜJDESİNİ...

HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK, HAKKÂRİ’YE 61 YENİ HEKİM KADROSU TAHSİS EDİLDİĞİ MÜJDESİNİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Köy Köy Mobil Sağlık Taraması: Taşoluk'ta Tansiyon ve Şeker Ölçümleri
2
Ağrı Patnos'ta Yolda Bulunan Altınlar Sahiplerine Ulaştırıldı
3
Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı
4
İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri
5
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri ve 2026 Programı Masaya Yatırıldı
6
Muğla'da Soğuk Hava Dalgası: Termometreler -1°C'yi Gösterdi
7
Trump: ABD, Nijerya'daki DEAŞ Hedeflerine Saldırı Düzenledi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı