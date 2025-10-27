Hakkari Yüksekova'da Kar Kapanan Üs Bölgesi Yolu Açıldı

Yüksekova'da 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 11:51
İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan üs bölgesi yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kar yağışı nedeniyle kapanmıştı.

Yolun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

