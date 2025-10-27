Hakkari Yüksekova'da Kar Kapanan Üs Bölgesi Yolu Açıldı

İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle kapanan üs bölgesi yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nin yolu kar yağışı nedeniyle kapanmıştı.

Yolun açılması için bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

