Hakkari Yüksekova'da 'Torbacı' Operasyonu: 14 Şüpheliye Adli İşlem

Yüksekova'da 'torbacı' operasyonunda 13 Aralık 2025'te 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:51
Narkotik ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ’torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; uyuşturucu madde temin eden, ’torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı ve projeli çalışma kapsamında 13 Aralık 2025 günü Yüksekova ilçemizde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyona konu 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır"

Açıklamada bu ifadelere yer verildi.

