Hakkarigücü, 12 Yaşındaki Gül Yıldız'ın Futbol Hayaline Destek Oluyor

Hakkarigücü, Futbol Hayaliyle Yaşayan Gül Yıldız’a Destek Verdi

Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan 12 yaşındaki Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesi için önemli bir adım attı. Takımın yöneticileri, milli futbolcular Hatice Yaşar ve Meryem Küçükbirinci, Gül Yıldız'ı evinde ziyaret ederek ona çeşitli hediyeler verdi.

Gül Yıldız’ın Futbola Olan Tutkusu

Hakkari'nin Gelişen köyünde yaşayan 12 yaşındaki Gül Yıldız, futbol sevgisini çevresindeki arkadaşları ve televizyonda izlediği maçlarla geliştirdi. Bulduğu her fırsatta arkadaşlarıyla futbol oynayan Gül’ün, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hakkarigücü’nden Destek Ziyareti

Hakkarigücü, Gül Yıldız’ı “Dünya Kız Çocukları Günü” dolayısıyla ziyaret ederek forma, futbol topu, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Hakkarigücü teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, Gül ile birlikte futbol oynayarak onun bu tutkusunu her anlamda desteklediler.

Gül Yıldız'ın Futbol Hedefleri

Gül, gelecekte İstanbul'daki Fenerbahçe maçına katılarak milli futbolcu Dusan Tadic ile tanışma hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izleyerek futbol sevgisini daha da artırdığını ifade eden Gül, "Köyümüzde bizim için halı saha yapılacağını öğrendik. Çok sevindik. Destek olanlara teşekkür ediyorum," dedi.

Hakkarigücü, Gül Yıldız’ı Sahiplendi

Cemile Timur, "Hakkarigücü olarak, Gül’ü sahiplenmek ve desteklemek için buradayız. Onun geleceğine katkı sunmak istiyoruz" diyerek Gül Yıldız’ın potansiyeli hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi. Ayrıca, "Futbolculuk hayalini gerçekleştirmesi için ona destek olmayı sürdüreceğiz," dedi. Gül'ü ve diğer çocukları gelecekte daha fazla destekleyeceklerini ifade ettiler.

Babası Muhsin Yıldız’ın Desteği

Gül Yıldız’ın babası Muhsin Yıldız da, kızının spor kariyerine yönelik hayalini desteklemek için her zaman yanında olacağını belirtti. "Köyümüzde halı saha yapılması için yer bakıldı. Bugün de Hakkarigücü ekibi geldiler, malzeme getirdiler. Gül futbolu çok seviyor," ifadelerini kullandı.

Milli Futbolculardan Gül’e Teşvik

Milli futbolcu Meryem Küçükbirinci, genç yetenek Gül Yıldız ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu, onun ileride başarılı bir futbolcu olacağına inandığını söyledi. "Zamanla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz de eskiden böyleydik," şeklinde konuştu. Hatice Yaşar da, "Gül ve onun gibi kız çocuklarının geleceğine katkı sunmak istiyoruz," diyerek ifade etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, Hakkari'nin Derecik ilçesinde futbol tutkusuyla tanınan Gül Yıldız'ın futbolculuk hayalini gerçekleştirmesine katkı sunacak. Gelişen köyü Toklu mezrasına giden kulüp yöneticileri, takımın teknik sorumlusu Cemile Timur ve milli futbolcular Hatice Yaşar ile Meryem Küçükbirinci, "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gül Yıldız'ı ziyaret etti, forma, top, ayakkabı, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Milli futbolcular, Yıldız ve arkadaşlarıyla boş alanda top oynadı.