Hakkında 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı
Bayraklı'da 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 10 ay kesin hapis cezası olan kaçak A.K., polis tarafından ele geçirildi.
İzmir'de denetimlere firari takıldı. Bayraklı'da denetim yapan Devriye Ekipler Amirliği, şüpheli gördükleri A.K.'yı durdurdu. Şüpheliyi durduran ekipler firari ile karşı karşıya kaldı.
3 FARKLI SUÇ KAYDINDAN 22 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Kimliğini sorduklarında, şüphelinin 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 10 ay kesin hapis cezası olan bir firari olduğu ortaya çıktı. A.K., gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.K.'nın işlemleri bittikten sonra cezaevine sevk edileceği bildirildi.