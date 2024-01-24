Hakkında 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı

İzmir'de denetimlere firari takıldı. Bayraklı'da denetim yapan Devriye Ekipler Amirliği, şüpheli gördükleri A.K.'yı durdurdu. Şüpheliyi durduran ekipler firari ile karşı karşıya kaldı.

3 FARKLI SUÇ KAYDINDAN 22 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Kimliğini sorduklarında, şüphelinin 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 10 ay kesin hapis cezası olan bir firari olduğu ortaya çıktı. A.K., gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.K.'nın işlemleri bittikten sonra cezaevine sevk edileceği bildirildi.