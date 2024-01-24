Hakkında 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı

Bayraklı'da 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 10 ay kesin hapis cezası olan kaçak A.K., polis tarafından ele geçirildi.

Hakkında 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari İzmir'de yakalandı
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İzmir'de denetimlere firari takıldı. Bayraklı'da denetim yapan Devriye Ekipler Amirliği, şüpheli gördükleri A.K.'yı durdurdu. Şüpheliyi durduran ekipler firari ile karşı karşıya kaldı.

3 FARKLI SUÇ KAYDINDAN 22 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Kimliğini sorduklarında, şüphelinin 3 farklı suçtan toplam 22 yıl 10 ay kesin hapis cezası olan bir firari olduğu ortaya çıktı. A.K., gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. A.K.'nın işlemleri bittikten sonra cezaevine sevk edileceği bildirildi.

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