Halep Kalesi Restorasyonu Tamamlandı — Tarihi Kale Yeniden Ziyarete Açıldı

Kapsamlı restorasyonun tamamlanmasının ardından Halep Kalesi düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı; surlar, iç mekanlar ve altyapı aslına uygun yenilendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:28
Suriye'nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Halep Kalesi, kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle halka açıldı. Restorasyonla surlar, iç mekanlar ve kaleye ait bölümler aslına uygun şekilde yenilenerek kentin kültürel mirasına kazandırıldı.

Törene katılan yetkililer

Törene Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam Garip ile devlet yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Restorasyonun kapsamı ve finansman

Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdür Yardımcısı ve Binalar Şubesi Başkanı Mühendis Siraca Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kale ve çevresinin 1986'dan bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi merkezin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Mısri, kalenin devrik rejim döneminde sistematik saldırılara maruz kaldığını ve periyodik bakım çalışmalarının artan tahribat nedeniyle kapsamlı bir restorasyon sürecine dönüştüğünü ifade etti.

Çalışmalar kapsamında özellikle dış surların restore edildiği, su, elektrik ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilendiği bildirildi. Restorasyonun finansmanının Hasan Uluslararası Vakfı tarafından sağlandığı kaydedildi.

Uygulama ve yerel katılım

Mısri, tüm çalışmaların tamamen yerel uzmanlık ve milli imkanlarla gerçekleştirildiğini vurguladı. Projelerin Halep Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlandığı ve denetiminin doğrudan bu müdürlük tarafından yapıldığı; uygulamaların ise tarihi eserler ve sit alanlarında deneyimli yerel müteahhitler tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Kaleyi çevreleyen alanlarda taş oturma alanlarının yenilenmesi, ahşap kaplamalar, taş döşeme uygulamaları ve dış cephenin elden geçirilmesi gibi düzenlemeler yapıldı.

Süre, gelecek planları ve kültürel hayat

Mühendis Mısri, restorasyonun 3 ay sürdüğünü ve ilerleyen aşamalarda kalenin kafeteryası, müzesi ile kuzeydeki konut bloklarının restorasyonunun da planlandığını açıkladı. Halep Kalesi'nin halkın kullanımına açık olacağını belirten Mısri, bugünkü açılışın kent tarihini ve kültürünü yansıtan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Mısri, Halep'in sanayi, ticaret ve kervan yolları üzerindeki tarihi konumuna dikkat çekerek ekonomik faaliyetlerin kentin kimliği için önemine vurgu yaptı ve somut olmayan mirasın somut mirası tamamladığını ifade etti.

Zanaat ve yerel ürünler

Kaleye girişteki dükkanlarda Halep’e özgü ürünlerin tanıtıldığı, sabun yapımı, dokuma ve el sanatları gibi kente özgü zanaatların sergilendiği belirtildi. Bu alanların restorasyonun bir parçası olarak kentin ekonomik ve kültürel canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

