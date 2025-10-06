Halep'te Eşrefiyye Mahallesi'nde Parkta Patlama: Eski Tünel İmha Edildi

Halep'in Eşrefiyye Mahallesi'ndeki Tarık bin Ziyad Parkı'nda bir patlama oldu; Suriye Savunma Bakanlığı eski bir tünelin imha edildiğini açıkladı. Can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:45
Halep'te Eşrefiyye Mahallesi'nde parkta patlama

Halep kent merkezinde, Eşrefiyye Mahallesindeki Tarık bin Ziyad Parkı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeden yükselen dumanlar, Halep semalarını kapladı.

Patlamanın nedeni: Eski tünelin imhası

Suriye Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, patlamanın nedeni olarak, iç savaş döneminden kalan bir tünelin uç kısmının Suriye Savunma Bakanlığı tarafından patlatılması gösterildi. Yetkililer, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bölgesel bağlam ve geçmiş iddialar

Söz konusu Eşrefiyye Mahallesi, SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün işgali altında olduğu belirtilen bölgeler arasında yer alıyor. Haberde, örgütün Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandığı; öldürme, kaçırma ve zorla silah altına alma gibi suçlara karıştığı ve esnaftan vergi adı altında haraç topladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, örgütün 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdiği, Baas rejiminin yıkılmasının ardından mahallerde keskin nişancılar konuşlandırdığı öne sürüldü. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)'nın raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025 tarihleri arasındaki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar takibe alınmaya devam ediyor.

