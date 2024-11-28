DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,1%
ALTIN
2.939,48 -0,07%
BITCOIN
3.299.467,47 1%

Halep ve İdlib'de Çatışmalar Sürüyor: Rejim Karşıtı Gruplar 10 Köy Daha Ele Geçirdi

Suriye'de Halep ve İdlib illerinde çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor; rejim karşıtı gruplar yeni topraklar kazandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:52
Halep ve İdlib'de Çatışmalar Sürüyor: Rejim Karşıtı Gruplar 10 Köy Daha Ele Geçirdi

Halep ve İdlib'de Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar sürüyor. İlk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başlayan şiddetli çatışmalar, gün boyunca devam etti.

Kontrol Altına Alınan Bölge Sayısı Arttı

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugünün ilk saatlerinde 10 köyü daha aldı. El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi stratejik alanlar da dahil olmak üzere totalde 42 bölge artık HTŞ’nin kontrolünde. Bu yerleşimlerin çoğu daha önce Esed rejiminin elindeydi.

Rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezine 3 kilometre kadar yaklaşarak, 320 kilometrekarelik geniş bir alanın kontrolünü sağladı. Öte yandan, Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla düzenlenen saldırılarda bir helikopter imha edildi.

Çatışmalarda Rejim Askerleri Esir Alındı

HTŞ, ele geçirdiği bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları da kontrol altına aldı. Çatışmalarda birçok rejim askeri hayatını kaybetti ve HTŞ onlardan birkaçını esir aldı. Öte yandan, çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Yeni Cepheler ve Ele Geçirilen Köyler

Bu sabah saatlerinde, çatışmaların şiddeti artarken yeni cephelerin açıldığını bildiren kaynaklar, İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde rejim karşıtı grupların Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdiğini aktardı.

Halep ve İdlib'de devam eden çatışmalar, bölgedeki durumun giderek daha da karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
5
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı