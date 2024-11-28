Halep ve İdlib'de Çatışmalar Sürüyor: Rejim Karşıtı Gruplar 10 Köy Daha Ele Geçirdi

Halep ve İdlib'de Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar sürüyor. İlk olarak dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başlayan şiddetli çatışmalar, gün boyunca devam etti.

Kontrol Altına Alınan Bölge Sayısı Arttı

Dün Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bugünün ilk saatlerinde 10 köyü daha aldı. El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi stratejik alanlar da dahil olmak üzere totalde 42 bölge artık HTŞ’nin kontrolünde. Bu yerleşimlerin çoğu daha önce Esed rejiminin elindeydi.

Rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezine 3 kilometre kadar yaklaşarak, 320 kilometrekarelik geniş bir alanın kontrolünü sağladı. Öte yandan, Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla düzenlenen saldırılarda bir helikopter imha edildi.

Çatışmalarda Rejim Askerleri Esir Alındı

HTŞ, ele geçirdiği bölgelerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları da kontrol altına aldı. Çatışmalarda birçok rejim askeri hayatını kaybetti ve HTŞ onlardan birkaçını esir aldı. Öte yandan, çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Yeni Cepheler ve Ele Geçirilen Köyler

Bu sabah saatlerinde, çatışmaların şiddeti artarken yeni cephelerin açıldığını bildiren kaynaklar, İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde rejim karşıtı grupların Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdiğini aktardı.

Halep ve İdlib'de devam eden çatışmalar, bölgedeki durumun giderek daha da karmaşık hale gelmesine yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.