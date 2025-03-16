Halepçe Katliamında Ailesini Kaybeden Kadın, Kardeşlerini Zorluklarla Büyüttü

Halepçe Katliamında Hayata Tutarak Ailesini Unutmadı

Halepçe'deki kimyasal saldırıda henüz 12 yaşındayken anne ve babasını kaybeden Geşav Murad, 4 kardeşine hem anne hem de baba oldu. Zorlu hayat koşullarında mücadele ederek kardeşlerinin doktor ve akademisyen olmasına yardımcı oldu.

Kimyasal Saldırı ve Aile Acısı

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, 16 Mart 1988’de gerçekleşen Halepçe katliamında yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından aile ve akrabalarını kaybeden binlerce insan, yaşadıkları büyük acıya başa çıkmaya çalıştı. Şu anda 49 yaşında olan Geşav Murad, katliam sonrası eğitimine ara vererek 4 kardeşini büyüttü.

“Babamın Son Sözleri”

Murad, katliamda kaybettiği yakınlarının 13 kişilik bir toplu mezara gömüldüğünü belirtirken, o gün hayatının nasıl değiştiğini şu sözlerle ifade etti: “Babam, çocuklar sana emanet, onlara dikkat et demişti.”

Zor Günler ve Eğitim Mücadelesi

Halepçe’ye döndüklerinde yaşadığı zorlukları anlatan Murad, “Kardeşlerimi nasıl büyüttüysem, onların geleceği için de aynı azimle çalıştım.” dedi. Eğitimine devam edemeyen Murad, günlük masrafları karşılamak için mahalledeki kadınlarla çalıştığını vurguladı. Kardeşleri, 2005 yılında üniversiteye girmeye başladığında Murad, onların başarılarıyla mutlu oldu.

Yeni Bir Umut: Eğitim Yolculuğu

2011 yılında, en küçük kardeşi Voşyar, Geşav'a destek olacaklarını ve eğitimine devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu motivasyonla eğitimine yeniden başlayan Geşav, bilgisayar bölümünde üniversite okudu. Kardeşlerinin akademisyenlik ve doktorluk başarısını kutlayan Murad, “Annenin yeri farklıdır, ama ben onlara annesizliği yaşatmadım.” diyerek özlem duyduğunu ifade etti.

Geşav Murad'ın hikayesi, zorluklarla dolu olsa da azmin ve aile bağlılığının ne denli güçlü olabileceğini gözler önüne seriyor.

Halepçe katliamında henüz 12 yaşındayken annesi, babası ve bir kardeşini kaybeden Geşav Murad, eğitimine ara vererek ve büyük zorluklarla büyüttüğü 4 kardeşinin doktor ve akademisyen olmasını sağladı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, 16 Mart 1988’de Halepçe’ye gerçekleştirilen kimyasal saldırıda 5 bin kişi yaşamını yitirirken, 7 binden fazla kişi de sakat kaldı. Şu anda 49 yaşında olan Geşav Murad da katliam sonrası 12 yaşındayken eğitimine ara vererek, 4 kardeşine anne ve babalık yapıp onları büyüttü. Kimyasal saldırıda yaşamını yitiren aile üyelerinin kabrini ziyaret eden Murad, katliam ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Halepçe katliamında henüz 12 yaşındayken annesi, babası ve bir kardeşini kaybeden Geşav Murad, eğitimine ara vererek ve büyük zorluklarla büyüttüğü 4 kardeşinin doktor ve akademisyen olmasını sağladı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, 16 Mart 1988’de Halepçe’ye gerçekleştirilen kimyasal saldırıda 5 bin kişi yaşamını yitirirken, 7 binden fazla kişi de sakat kaldı. Şu anda 49 yaşında olan Geşav Murad da katliam sonrası 12 yaşındayken eğitimine ara vererek, 4 kardeşine anne ve babalık yapıp onları büyüttü. Kimyasal saldırıda yaşamını yitiren aile üyelerinin kabrini ziyaret eden Murad, katliam ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.