Halil Umut Meler taburcu oldu! Hastane çıkışı görüntülendi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı, 11 Aralık Cumartesi akşamı Eryaman Stadyumu’nda oynandı. Maçın ilk yarısında Rizespor’un Donsah’ın attığı golle öne geçtiği maçta, Ankaragücü Börven’in golüyle eşitliği sağladı. Maçın ikinci yarısında ise iki takım da birer kırmızı kart gördü. Maçın sonucu 1-1 olarak belirlendi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada olaylar çıktı. Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Meler yere düşerken, Koca’nın yanındaki iki kişi de Meler’e tekme vurdu. Meler, yüzünde şişlik ve elmacık kemiğinde kırık oluşan yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Faruk Koca ve yanındaki iki kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen üç saldırgan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Faruk Koca, 2018 yılında Ankaragücü Başkanlığı’na seçilmiş ancak 2019 yılında istifa etmişti. Koca’nın kulüpten ayrılmadan önce borç bıraktığı iddia edilmişti. Koca, daha önce de hakemlere yönelik saldırgan tavırlarıyla gündeme gelmişti.

Meler’in Sağlık Durumu Nasıl?

Halil Umut Meler, saldırı sonrası Ankara’da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Meler’in gözünde şişlik, elmacık kemiğinde kırık ve boyun bölgesinde travma tespit edildi. Meler, tedavisinin tamamlanmasının ardından 13 Aralık Pazartesi günü taburcu edildi.

Meler’in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, “Herkese geçmiş olsun. Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki ufak şişlik dışında bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Hakemliği bırakmakla ilgili bir şey söylemedi, o konuyu kendisi söyleyecektir.” ifadelerini kullandı.